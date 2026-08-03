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संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 अगस्त से चरणबद्ध देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की, जिसमें 1000 शहरों में जेल रोको, रेल रोको और सड़कें रोको प्रदर्शन होंगे। किसानों की आठ मुख्य मांगें हैं, जिनमें एमएसपी की गारंटी वाला कानून शामिल है। आंदोलन 26 नवंबर को किसान मार्च के साथ समाप्त होगा।

संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया

नई दिल्ली, एजेंसी। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को अपनी सात मुख्य मांगों को लेकर 10 अगस्त से चरणबद्ध देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। इस दौरान 1000 से अधिक शहरों में जेल रोको, रेल रोको और सड़कें रोको प्रदर्शन किए जाएंगे। मोर्चा के नेताओं ने एक पत्रकार वार्ता में आंदोलन की जानकारी दी। राष्ट्रीय समन्वयक समिति के सदस्य अविक साहा ने कहा कि 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में मजदूरों-किसानों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। 1000 शहरों में होने वाले प्रदर्शनों के दौरान सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों, विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। आंदोलन 26 नवंबर को दिल्ली समेत 100 शहरों में किसान मार्च के साथ समाप्त होगा。

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किसानों की दिक्कतें

अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कृष्णा प्रसाद ने दावा किया कि 90 फीसदी धान एमएसपी से कम पर बेचा गया। इससे किसानों को लगभग तीन लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, ‘पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सालाना 6000 रुपये की मदद इस नुकसान के मुकाबले बहुत कम है।’

सड़कों पर किसानों की आवाज

अब किसान भी सड़कों पर बात करेंगे। साहा ने कहा कि किसान संगठन पांच साल से प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद दिए आश्वासन पूरे नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष से भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला है। दावा किया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी से किसान मिले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संसद में भी इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। साहा ने छात्र आंदोलन की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश ने देखा है कि जरूरत पड़ने पर संसद सड़कों पर आ जाती है। अब हम भी उनसे सड़कों पर बात करेंगे।

मुख्य मांगें

यह हैं मोर्चा की प्रमुख मांगें

-राष्ट्रीय किसान आयोग के फार्मूले पर एमएसपी की गारंटी वाला कानून

-सभी फसलों की पक्की खरीद, पूरा कर्ज माफ और चार लेबर कोड रद्द करना

-प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए

-बिजली निजीकरण, बीज संबंधित विधेयक और खाद्य सुरक्षा कानून के संशोधन वापस हों

FAQs

संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य मांगें क्या हैं?
संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय किसान आयोग के फार्मूले पर एमएसपी की गारंटी वाला कानून, सभी फसलों की पक्की खरीद, पूरा कर्ज माफ और चार लेबर कोड रद्द करना शामिल है।
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