किसानों का आमरण अनशन पांच दिन बाद खत्म

n एडीएम ने जूस पिलाकर खत्म कराया अनशन n धरना एवं क्रमिक आंदोलन जारी रहेगा जट्टारी, संवाददाता।

n एडीएम ने जूस पिलाकर खत्म कराया अनशन n धरना एवं क्रमिक आंदोलन जारी रहेगा

जट्टारी, संवाददाता। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं एनएच-334डी परियोजनाओं से प्रभावित किसानों का उसरह रसूलपुर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 526वें दिन भी जारी रहा। पांच दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसानों और महिलाओं का अनशन प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मांगें पूरी होने तक धरना एवं क्रमिक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता डॉ. रमेश ने तथा संचालन कुलदीप सिंह भोली ने किया。

वार्ता का आयोजन बुधवार को एडीएम सौरभ कुमार भट्ट धरना स्थल पर पहुंचे और करीब दो घंटे तक किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत वार्ता की। वार्ता के दौरान किसानों ने एक प्रोजेक्ट-एक रेट, वर्ष 2025 के संशोधित सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा तथा प्रति वर्ग मीटर 600 रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग दोहराई। किसानों का कहना था कि वर्तमान मुआवजा दरें भूमि के वास्तविक मूल्य के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

एडीएम का आश्वासन वार्ता के दौरान एडीएम सौरभ कुमार भट्ट ने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से शासन और एनएचएआई के समक्ष रखेगा। उन्होंने किसानों से 20 दिन का समय मांगा। साथ ही किसानों से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित करने को कहा गया, जो प्रशासन एवं एनएचएआई अधिकारियों के साथ लगातार वार्ता करेगा।

अनशन का अंत प्रशासन के आश्वासन के बाद एडीएम ने आमरण अनशन पर बैठे नरेंद्र सिंह उर्फ बंटी, पूर्व प्रधान कल्याण सिंह, राजकुमार सिंह उर्फ राजू, नवनीत चौधरी, बबलू कुमार, सरोज देवी तथा कोमल देवी को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त कराया।

धरना स्थल पर चौधरी शेर सिंह, सुनील सिंह (मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत), अनुज सरपंच (मीडिया प्रभारी), ओ.पी. कमांडो, रोबिन चौधरी, मलखान सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।