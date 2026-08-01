Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस बार भी एसएमएस से मिलेगी गन्ना पर्ची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

आगामी पेराई सत्र में किसानों को अब सीधे एसएमएस के जरिए गन्ना आपूर्ति पर्ची मिलेगी। कागज पर पर्ची जारी नहीं होगी। शुगर मिलें अक्तूबर के अंत तक संचालित होने की उम्मीद कर रही हैं। गन्ना किसानों को समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सभी समितियों में आईटी सेल बन चुके हैं।

इस बार भी एसएमएस से मिलेगी गन्ना पर्ची

आगामी पेराई सत्र में किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर एसएसएम के जरिए गन्ना आपूर्ति पर्ची मिलेंगी। कागज पर अलग से पर्ची जारी नहीं होंगी। ऑनलाइन पर्ची से ही गन्ने की तौल की जाएगी। शुगर मिलों ने आगामी पराई सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अक्तूबर के आखिरी सप्ताह तक शुगर मिलें संचालित होने की उम्मीद है। गन्ना विभाग भी तैयारियां को पूरा कर रहा है। गन्ना किसानों को ई-कैलेंडर जारी किए जाएंगे। एसएमएस के जरिए गन्ना आपूर्ति की पर्ची दी जाएगी। किसानों को समितियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी समितियों पर आईटी सेल बन चुके हैं। जिले में इस बार एक लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की उपज तैयार हो रही है।

गन्ना समितियों में कुल दो लाख से अधिक किसान सदस्य हैं। डीसीओ मनोज कुमार सिंह के मुताबिक गन्ना आपूर्ति पर्चियों का निर्गमन शत प्रतिशत ऑनलाइन कराने की व्यवस्था लागू की जा रही है। किसानों को अपनी गन्ना सोसायटी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए सभी समितियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। .

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Online Amroha News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।