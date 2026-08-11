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सूखे में किसानों को राहत, डीजल से सिंचाई पर मिलेगा अनुदान

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज में खरीफ फसल के दौरान किसानों को कम बारिश या सूखे की स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना की गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रति एकड़ 750 रुपये की दर से सहायता दी जाएगी।

सूखे में किसानों को राहत, डीजल से सिंचाई पर मिलेगा अनुदान
सूखे में किसानों को राहत, डीजल से सिंचाई पर मिलेगा अनुदान

गोपालगंज। खरीफ फसल के दौरान कम बारिश या सूखे की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए डीजल अनुदान योजना की गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत किसानों को डीजल से पंपसेट चलाकर फसल की सिंचाई करने पर अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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सिंचाई के लिए अनुदान

दिशा-निर्देश के अनुसार धान की बिचड़ा सहित खड़ी फसल की सिंचाई के लिए अधिकतम तीन सिंचाई तक अनुदान का प्रावधान है। इसके लिए प्रति एकड़ 750 रुपये की दर से सहायता दी जाएगी। अन्य खरीफ फसलों में भी सिंचाई के लिए निर्धारित दर से डीजल अनुदान का लाभ मिलेगा। किसानों को वास्तविक सिंचाई क्षेत्र और निर्धारित सीमा के अनुसार ही अनुदान दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद वाउचर जरूरी कृषि विभाग के अनुसार किसानों रैयत और गैर रैयत को डीजल अनुदान के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है। आवेदन के बाद डीजल खरीद से संबंधित डिजिटल अथवा कंप्यूटरीकृत वाउचर की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

अनुदान प्रक्रिया

विभाग के अनुसार अनुदान की राशि पात्रता और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। डीजल अनुदान के लिए किसान को अपना पंजीकरण और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही रखना जरूरी होगा। आवेदन में दर्ज विवरण का सत्यापन कृषि विभाग के स्तर से किया जाएगा। गलत जानकारी अथवा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।

एक ही खेत के लिए लाभ

एक ही खेत के लिए दोहरा लाभ नहीं दिशा-निर्देश के अनुसार एक ही खेत या फसल की सिंचाई के लिए एक से अधिक माध्यम से अनुदान का दोहरा लाभ नहीं लिया जा सकेगा। आवेदन की जांच के दौरान खेत, फसल, सिंचाई और डीजल खरीद से संबंधित विवरण का मिलान किया जाएगा। संबंधित स्तर के अधिकारी आवेदन और वाउचर की जांच कर अनुदान की स्वीकृति देंगे। विभागीय स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र किसानों को अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसानों को डीजल अनुदान कैसे मिलेगा?
किसानों को डीजल अनुदान के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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