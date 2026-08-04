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बागवानी करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को बागवानी फसलों के लिए 40-50% अनुदान मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न फसलों जैसे स्ट्राबेरी, केला और मसाले के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जिसमें कुछ दस्तावेज़ भी आवश्यक होंगे।

बागवानी करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं किसान

अम्बेडकरनगर,संवाददाता। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को बागवानी की खेती के लिए उद्यान विभाग विभाग द्वारा लागत का 40-50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। किसान वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम के तहत बागवानी कर अच्छी आमदनी कर सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर से जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला उद्यान अधिकारी हरिशंकर राम ने बताया कि योजना में स्ट्राबेरी, ड्रैगन फ्रूट, केला, पपीता, पुष्प, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों, संकर सब्जियों तथा बागवानी यंत्रीकरण सहित विभिन्न मदों में भौतिक व वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। फलों की खेती के लिए अमरूद चार हेक्टेयर, डै्रगन फ्रूट दो हेक्टेयर एंव केला छह हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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इसमें लाभार्थी किसाना को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। हाईब्रिड एवं देशी सब्जियों के लिए 15 हेक्टेयर एवं 17 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत ग्लैडियोलस एवं गेंदा 17 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मसाला क्षेत्र के विस्तार के लिए प्याज एवं लहसुन 75-75 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। प्लास्टिक मल्चिंग कार्यक्रम के तहत चार हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। योजना का लाभा पाने के लिए किसान निर्धारित पात्रता के आधार पर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धांत पर किया जाएगा। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण के समय खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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