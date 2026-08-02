कम बारिश से मक्का की फसल पर कीट का हमला

फर्रुखाबाद, संवाददाता।किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। कम बारिश से पहले की किसान जूझ रहे हैं। अब मक्का की फसल में कीट ने हमला कर दिया है। कीट मक्का की फसल को बर्बाद कर रहा है। जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। कई कई बार दवाई छिड़काव के बाद भी कीट नहीं जा रहा है। बारिश के सीजन की मक्का जिले में बड़े रकवे में होती है।लेकिन इस बार मक्का की फसल को कीट बड़ा नुकसान पहुंचा रहे है। यह कीट मक्का के पौधे के पत्ते से लेकर तना भी खा कर नष्ट करने का काम कर रहा है। जिसकी वजह से तैयार हो रही मक्का की फसल को बड़ी चोट पहुंच रही है।

कम बारिश होने की वजह से पहले ही किसान परेशान थे ऐसे में अब कीट के मक्का की फसल में लगने की वजह से किसान के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। किसान मक्का की फसल को बचाने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे है, लेकिन इसके बाद भी फसल से कीट जाने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने बताया मक्का की फसल में जो कीट लगा है वह बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कई कई बार दवाई का छिड़काव कराया गया लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया इसकी जांच कराई जाएगी इसके बाद ही कौन सी दवाई कारगर है किसानों को बताने का काम किया जाएगा।