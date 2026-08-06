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बोकारो में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान, सरकारी दर से दोगुनी कीमत पर बिक रही डीएपी

By Hindustan | Bureau
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बोकारो में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान, सरकारी दर से दोगुनी कीमत पर बिक रही डीएपी

चंदनकियारी प्रतिनिधि। खरीफ मौसम के दौरान धान रोपनी का कार्य जारी है, लेकिन किसानों को खाद की उपलब्धता और बढ़ती कीमतों ने चिंता में डाल दिया है। 15 जून से 31 अगस्त तक धान रोपनी का मुख्य समय माना जाता है। कृषि विभाग के अनुसार पांच अगस्त तक जिले में लगभग 28 प्रतिशत धान रोपनी हुई है। इसी बीच यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों की मांग बढ़ने के साथ कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि सरकारी निर्धारित दरों के बावजूद खाद अधिक कीमत पर बेची जा रही है। झालबड्डा के किसान वशिष्ठ सिंह चौधरी ने बताया कि उन्होंने डीएपी की एक बोरी 2400 रुपये में खरीदी। वहीं भुइयांबहाल के गिरीश कुमार से 2350 रुपये और बांसगढ़ी के आदित्य कुमार सिंहदेव से 2300 रुपये वसूले गए।

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खाद की कीमतें

जिला कृषि पदाधिकारी मो. शहीद के अनुसार डीएपी की 50 किलोग्राम वाली बोरी का निर्धारित मूल्य 1350 रुपये तथा यूरिया का मूल्य 266 रुपये है। इसके बावजूद जिले में डीएपी 2300 से 2400 रुपये और यूरिया 600 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें मिल रही हैं। किसानों और दुकानदारों का कहना है कि कई स्थानों पर खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा की जा रही है। पर्याप्त भंडारण होने के बावजूद स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लगाकर बाद में अधिक कीमत पर बिक्री की जाती है। बिना रसीद और बिना मशीन के सत्यापन के खाद बेचने के आरोप भी लग रहे हैं। जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने कहा कि किसानों से निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूले जाने की लगातार शिकायत मिल रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से सख्त कार्रवाई कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान खाद की कीमतों को लेकर क्या शिकायतें कर रहे हैं?
किसानों का आरोप है कि खाद अधिक कीमत पर बेची जा रही है, जबकि सरकार ने तय दरें निर्धारित की हैं।
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