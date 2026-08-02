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मूल्य भुगतान के लिए आरसी जारी की गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में बजाज हिन्दुस्थान चीनी मिल किसानों को 122 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने की प्रक्रिया तेज कर रही है। गन्ना मूल्य के लिए आरसी जारी की गई है, जबकि राजस्व विभाग को कार्रवाई पूरी करनी है। किसानों ने गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कई बार आंदोलन किया है।

मूल्य भुगतान के लिए आरसी जारी की गई

पीलीभीत। बजाज हिन्दुस्थान चीनी मिल बरखेड़ा पर किसानों का बकाया करीब 122 करोड़ रुपये के भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है। गन्ना किसानों को मूल्य भुगतान करने के लिए आरसी जारी कर दी गई है। इसके बाद राजस्व विभाग को कार्रवाई पूरी करनी है। गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किए हैं।

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