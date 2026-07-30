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बारिश के बाद चतरा में धनरोपनी ने पकड़ी रफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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चतरा जिले में हाल के दिनों में हुई बारिश से कृषि कार्य में तेजी आई है। पहले सूखे पड़े खेतों में अब पानी भरने लगा है और किसान धान की रोपनी में जुट गए हैं। गांवों में कृषि गतिविधियों की बहार लौटी है, लेकिन किसानों का कहना है कि अच्छी फसल के लिए नियमित बारिश जरूरी है।

बारिश के बाद चतरा में धनरोपनी ने पकड़ी रफ्तार

चतरा, प्रतिनिधि। जिले में हाल के दिनों में हुई अच्छी बारिश के बाद कृषि कार्यो ने गति पकड़ ली है। लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेत सूखे पड़े थे और किसान धान की रोपनी शुरू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब बारिश से खेतों में पानी भरने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में धान रोपनी का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। खेतों में महिलाएं और पुरुष किसान सुबह से शाम तक रोपनी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आने के कारण किसानों के चेहरे पर राहत और उम्मीद दोनों लौट आई हैं।

किसान परिवार सामूहिक रूप से खेतों में धान की पौध रोप रहे हैं ताकि समय पर खेती पूरी हो सके। ग्रामीण इलाकों में कृषि गतिविधियां बढ़ने से पूरे क्षेत्र में चहल-पहल देखने को मिल रही है। हालांकि किसानों का कहना है कि अच्छी फसल के लिए आने वाले दिनों में भी नियमित बारिश जरूरी है। यदि वर्षा का सिलसिला बना रहा तो इस वर्ष धान की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को मौसम के अनुसार रोपनी जल्द पूरी करने तथा खेतों में जल निकासी और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं।बारिश के बाद खेतों में शुरू हुई यह रौनक किसानों के लिए राहत का संकेत है और जिले में खरीफ खेती को नई उम्मीद मिली है।

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