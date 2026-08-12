खरीफ फसल बीमा के लिए 31 तक करा सकेंगे पंजीयन
धनबाद समेत राज्य के 11 जिलों में खरीफ मौसम के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। योजना में धान और मकई की बीमा सुरक्षा दी गई है। किसान 31 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। फसल कटाई के बाद भी नुकसान पर बीमा का लाभ मिलेगा।
धनबाद समेत राज्य के 11 जिलों में खरीफ मौसम के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। योजना के तहत अगहनी धान और भदई मकई की फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसान 31 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। योजना में धनबाद के साथ दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले शामिल हैं। फसल बीमा की इकाई ग्राम पंचायत निर्धारित की गई है। अधिसूचित फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर महज एक रुपये का टोकन शुल्क देना होगा। बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज और वंशावली प्रस्तुत करनी होगी। बटाईदार किसानों को नोटरीकृत बटाई प्रमाण पत्र, धान की बुआई का स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर भी देना होगा。
बैंक और प्रज्ञा केंद्र से करा सकेंगे बीमा
किसान अपने नजदीकी बैंक, सहकारी बैंक शाखा, प्रज्ञा केंद्र अथवा संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल से भी प्राप्त की जा सकती है।
फसल कटाई के बाद भी मिलेगा सुरक्षा कवच
खेत में काटकर रखी गई या सुखाने के लिए फैलाई गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर बीमा का लाभ मिलेगा। यह सुविधा फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक लागू रहेगी। नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। प्रतिकूल मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75 प्रतिशत हिस्से में बुआई नहीं होने पर धान की फसल के लिए बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
सामान्य प्रश्न
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