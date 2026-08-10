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संयुक्त किसान मोर्चा ने गिद्दी सी में सड़क जाम किया, दो घंटा सड़क जाम किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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संयुक्त किसान मोर्चा ने गिद्दी में किसानों की मांगों को लेकर सोमवार को सड़क जाम किया। दो घंटे तक सड़क बंद रहने से यातायात प्रभावित हुआ। किसानों ने 4 श्रम कोड रद्द करने, न्यूनतम 42 हजार रुपए वेतन देने और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। यह आंदोलन आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किया गया।

संयुक्त किसान मोर्चा ने गिद्दी सी में सड़क जाम किया, दो घंटा सड़क जाम किया

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को किसानों के सवाल सहित अन्य मांगों को लेकर गिद्दी सी में गिद्दी नया मोड़ सड़क जाम किया। सुबह दो घंटा 8 बजे से 10 बजे तक सड़क किया। इससे इस दौरान आवागमन ठप रही और दोनो तरफ छोटे बड़े दर्जनों वाहनों की लंबी लाइन लगी रही और। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क जाम करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने बताया 4 श्रम कोड रद्द करने, मंहगाई भत्ता के साथ जोड़कर न्यून्तम 42 हजार रुपए वेतन देने, लागत के 50 प्रतिशत के आधार पर समर्थन मूल्य प्रदान करने, सरकार के दमनकारी कानूनों को पापव लेने, आदिवासियत, जल, जंगल जमीन, पर्यावरण, खनन खनिज संपदा की कॉरपोरेट लूट बंद करने की मांग को लेकर सड़क जाम किया।

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सड़क जाम करने में आरडी मांझी, राजेंद्र गोप, नेमन गोप, शइद अंसारी, जगरनाथ तुरी, रामकिशुन मांझी, मथुरा महतो, रामकिशुन मुर्मू, हकीम अंसारी आदि ने सड़क जाम किया।

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