डीजीपी कार्यालय देहरादून में 28 जुलाई को पंचायत करेगा भाकियू तोमर
रुड़की। संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की पंचायत रुड़की के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुई। पंचायत में इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौध
रुड़की। संवाददाता। भाकियू तोमर की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। बैठक में 28 जुलाई को डीजीपी कार्यालय देहरादून के बाहर 31 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत और प्रदर्शन का ऐलान किया गया। पंचायत में चौधरी संजीव तोमर ने दिल्ली में किसानों पर कथित लाठीचार्ज की निंदा कर कहा कि महिलाओं, बच्चों और किसानों के साथ बल प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से करना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
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