नेशनल हाईवे पर चढने, उतरने को रास्ते की मांगको लेकर धरना जारी

शामली. अम्बाला नैशनल हाईवे पर कट लगाने की मांग को लेकर भाकियू क्रांति का धरना प्रर्दशन 16 वे दिन भी जारी रहा। मगर आश्वासन के बावजूद कट पर काम शुरु नही हो सका। धरने की अध्यक्षता चौ. सुरेन्दर सिंह व संचालन चौ. ऋषिपाल ने किया। धरने को सम्बोधित करते हुये चौ. महीपालसिंह खटाना ने कहां कि प्रदेश व देश में कम्पनियों की तानाशाही चल रही है। अधिकारियों द्वारा किखकर दिये जाने पर भी कट पर काप शुरू नहीं किया। सरकार ने कम्पनियो को सीधा फायदा देने के लिये कम्पनियों को मनमानी दे रखी है। उन्होंने चेतावनी दी कि सलारपुरा स्थित नैशनल हाईवे पर चढने, उतरने को रास्ता जब तक बना कर तैयार नहीं किया जाता तब तक भारतीय किसान यूनियन नई क्रान्ति का धरना जारी रहेगा।