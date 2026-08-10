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सहरसा: मांगो को लेकर जेल भरो आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सहरसा में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सोमवार को जेल भरो आंदोलन किया। प्रदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मार्च निकाला गया। किसानों ने मुफ्त व्यापार समझौता, फसलों पर लाभ की गारंटी और कर्ज माफी की मांग की।

सहरसा: मांगो को लेकर जेल भरो आंदोलन

सहरसा। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा सोमवार को जेल भरो आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत जिला परिषद से समाहरणालय तक मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया गया। मांगो में भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, सभी फसलों पर सी-2 लागत के आधार पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी सहित कई अन्य मांग शामिल है।

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