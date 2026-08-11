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सेटेलाइट सिटी के विरोध में धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में किसानों ने संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के तहत 'सड़क जाम और जेल भरो' अभियान के तहत प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए धरना दिया। प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया और किसानों को हिरासत में लिया। उनकी मुख्य मांग कृषि समझौते को रद्द करना था।

सेटेलाइट सिटी के विरोध में धरना

सीतामढ़ी। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर सोमवार को किसानों ने ‘सड़क जाम और जेल भरो’ अभियान के तहत धरना दिया। मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और अंबेडकर स्थल पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को अंबेडकर स्थल पर हिरासत (डिटेन) में लिया और लगभग एक घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी प्रमुख मांगों में कृषि समझौता रद्द हो, भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किए जा रहे कृषि समझौते को तुरंत रद्द किया जाए, यह किसानों की हत्या के समान है।

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धरना में भूमि अधिग्रहण का जमकर विरोध किया गया। प्रदर्शन में संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के संयोजक डॉ. आनंद किशोर, किसान सभा के जिला सचिव जयप्रकाश आदि मौजूद थे।

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