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वामपंथी संगठनों की है 10 अगस्त को जेल भरने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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भाटपाररानी में अखिल भारतीय किसान सभा और माकपा कार्यकर्ताओं ने 10 अगस्त को होने वाले जेल भरो आंदोलन की तैयारी के लिए बैठकें कीं। बैठक में गन्ना मूल्य बकाया, यूरिया खाद की किल्लत और किसानों की कर्जमाफी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान नेताओं ने अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की।

वामपंथी संगठनों की है 10 अगस्त को जेल भरने की तैयारी

भाटपाररानी(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। अखिल भारतीय किसान सभा और माकपा कार्यकर्ताओं ने 10 अगस्त को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए रविवार को अलग-अलग स्थानों पर बैठक कर जनभागीदारी का आह्वान किया। बैठकों में किसानों, मजदूरों और आम जनता से बड़ी संख्या में देवरिया पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई।कुकरघांटी में पंचायत भवन पर किसान सभा की बैठक कामरेड श्रीमती सुमन पाल की अध्यक्षता में हुई। किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव कामरेड साधूशरण ने कहा कि चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है और किसानों की कर्जमाफी जैसे मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के साथ लगातार छल किया जा रहा है। उन्होंने 10 अगस्त के जेल भरो आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में गंगा प्रसाद यादव, रमाकांत यादव, महेश यादव, हैदर अली, रामनरेश कुशवाहा, श्रीमती ध्यानती सहित कई किसान नेता मौजूद रहे। वहीं बंगरूआ-प्रतापपुर स्थित माकपा कैंप कार्यालय पर कामरेड बैरिस्टर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए माकपा जिला मंत्री कामरेड जयप्रकाश यादव ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान, मजदूर, युवा और छात्र अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि बजट में कटौती, सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती न होने तथा श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध किया। बैठक में गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान, यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता, किसानों की कर्जमाफी, सभी के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की गारंटी, न्यूनतम 26 हजार रुपये मानदेय, बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार, फार्मर रजिस्ट्री पर रोक, मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा पुराने श्रम कानूनों की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर 10 अगस्त को देवरिया में होने वाले जेल भरो सत्याग्रह में भारी संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया गया। बैठक में केशव सिंह, कबिलास, रघुनाथ सिंह, बैरिस्टर प्रसाद, निशार, राजेश, जयराम, रमाकांत, आमिर, रविंद्र कुशवाहा, किताबुद्दीन, अरुण पांडेय, शाहिल, अनिल खरवार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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