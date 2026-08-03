Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन 10 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

भभुआ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन के तहत एक हजार कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। कार्यकर्ता प्रमुख मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अमेरिका-भारत व्यापार समझौता रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू करने की मांग शामिल है।

संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन 10 को

आंदोलन के दौरान लगभग एक हजार कार्यकर्ता देंगे गिरफ्तारी भभुआ शहर के जगजीवन स्टेडियम से निकाला जाएगा जुलूस (पेज चार) भभुआ, कार्यालय संवाददाता।

ये भी पढ़ें:10 को करेंगे रेल रोको आंदोलन

बैठक का विवरण

संयुक्त किसान मोर्चा की कैमूर जिला इकाई की बैठक सोमवार को बिहार राज्य किसान सभा के जिला कार्यालय में हुई। अध्यक्षता हाशिम खान ने की, जिसमें 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श किया। बैठक में तय हुआ कि 10 अगस्त को कार्यकर्ता भभुआ शहर के जगजीवन स्टेडियम गेट के पास 11 बजे उपस्थित होंगे, जहां से जुलूस निकाला जाएगा।

ये भी पढ़ें:वामपंथी संगठनों की है 10 अगस्त को जेल भरने की तैयारी

आंदोलन की मांगें

इस आंदोलन के तहत लगभग 1000 कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी दिए जाने का निर्णय लिया गया। आंदोलन के माध्यम से कार्यकर्ता भारत-अमेरिका ट्रेड डील समझौता रद्द करने, किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने, किसानों का कर्ज माफ करने, चार लेबर कोड वापस लेने, रोजगार की गारंटी करने, सभी भूमिहीनों को वास के लिए 5 डिसमिल जमीन देने, जबरिया भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने और न्यूनतम वेतन 26000 रुपए तय करने की मांग करेंगे। बैठक में लालजी सिंह, प्रो. त्रिवेणी गुप्ता, भीम सिंह, रामराज सिंह, अब्दुल रहमान, ईश्वर लोक सिंह, रामचंद्र प्रसाद, रंगलाल पासवान आदि उपस्थित थे।

कैप्शन

फोटो- 03 जुलाई भभुआ- 20 कैप्शन- भभुआ शहर के बिहार राज्य किसान सभा के जिला कार्यालय में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भाग लेते कार्यकर्ता।

सामान्य प्रश्न

आंदोलन में कितने कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे?
लगभग 1000 कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी दिए जाने का निर्णय लिया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।