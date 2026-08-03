संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन 10 को
भभुआ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन के तहत एक हजार कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। कार्यकर्ता प्रमुख मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अमेरिका-भारत व्यापार समझौता रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू करने की मांग शामिल है।
आंदोलन के दौरान लगभग एक हजार कार्यकर्ता देंगे गिरफ्तारी भभुआ शहर के जगजीवन स्टेडियम से निकाला जाएगा जुलूस (पेज चार) भभुआ, कार्यालय संवाददाता।
बैठक का विवरण
संयुक्त किसान मोर्चा की कैमूर जिला इकाई की बैठक सोमवार को बिहार राज्य किसान सभा के जिला कार्यालय में हुई। अध्यक्षता हाशिम खान ने की, जिसमें 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श किया। बैठक में तय हुआ कि 10 अगस्त को कार्यकर्ता भभुआ शहर के जगजीवन स्टेडियम गेट के पास 11 बजे उपस्थित होंगे, जहां से जुलूस निकाला जाएगा।
आंदोलन की मांगें
इस आंदोलन के तहत लगभग 1000 कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी दिए जाने का निर्णय लिया गया। आंदोलन के माध्यम से कार्यकर्ता भारत-अमेरिका ट्रेड डील समझौता रद्द करने, किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने, किसानों का कर्ज माफ करने, चार लेबर कोड वापस लेने, रोजगार की गारंटी करने, सभी भूमिहीनों को वास के लिए 5 डिसमिल जमीन देने, जबरिया भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने और न्यूनतम वेतन 26000 रुपए तय करने की मांग करेंगे। बैठक में लालजी सिंह, प्रो. त्रिवेणी गुप्ता, भीम सिंह, रामराज सिंह, अब्दुल रहमान, ईश्वर लोक सिंह, रामचंद्र प्रसाद, रंगलाल पासवान आदि उपस्थित थे।
कैप्शन
फोटो- 03 जुलाई भभुआ- 20 कैप्शन- भभुआ शहर के बिहार राज्य किसान सभा के जिला कार्यालय में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भाग लेते कार्यकर्ता।
सामान्य प्रश्न
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