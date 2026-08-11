किसान महासभा का प्रदर्शन
किसानों के हित के लिए फसल का एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने बगोदर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लगभग 40 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार होकर सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। महासभा के जिला अध्यक्ष पूरन महतो ने बताया कि यह मार्च पूरे देश में किसानों के हक के लिए किया गया।
बगोदर, प्रतिनिधि। किसानों के हित के लिए फसल का एमएसपी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने सोमवार को बगोदर में जोरदार मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महासभा के लगभग 40 कार्यकर्ताओं ने बगोदर थाना पहुंचकर स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। बाद में कागजी प्रक्रिया पूरी कर सभी को छोड़ दिया गया। मौके पर उपस्थित महासभा के जिला अध्यक्ष पूरन महतो ने बताया कि किसानों के हित को लेकर देशभर में मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि मार्च के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार का भी विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि बगोदर स्थित किसान भवन से मार्च शुरू होकर पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए थाना पहुंचा।
तत्पश्चात 40 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। मुखिया प्रदीप महतो, महासभा के प्रखंड संयोजक रामेश्वर यादव, जिला सचिव विजय सिंह, भुवनेश्वर महतो, कुमोद यादव, लोकनाथ पासवान, महेश दास, सूरज रविदास, मुस्ताक अंसारी, सूरज महतो, नागेश्वर प्रसाद यादव आदि पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे।
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