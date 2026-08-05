अपर समाहर्ता कार्यालय के समक्ष 18 से अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान

गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह जिले के सभी मौजा की जमीन से संबंधित जमाबंदी रजिस्टर-2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने के मामले में किसानों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है। रजिस्टर-2 की सत्यापित प्रति नहीं मिलने से नाराज किसानों 18 अगस्त से अपर समाहर्ता कार्यालय के समक्ष 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान किया है। सर्कस मैदान गिरिडीह में मंगलवार को किजपा द्वारा आयोजित बैठक में किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश के अनुपालन को लेकर दायर सिविल कंटेम्पट केस संख्या 58/2026 में न्यायालय ने 18 जुलाई 2026 को आदेश दिया था कि अपर समाहर्ता गिरिडीह तीन सप्ताह के अंदर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुपालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। आदेश के बावजूद अब तक रजिस्टर-2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। इसीसे नाराज किसानों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर सर्कस मैदान गिरिडीह में बैठक कर आगे की रणनीति तय की है। अवधेश सिंह ने कहा कि जनहित याचिका संख्या 2660/2021 में उच्च न्यायालय ने सरकार को झारखंड में जमीन सर्वे का काम शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अंचल कार्यालयों से रजिस्टर-2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन गिरिडीह सदर, बेंगाबाद और तिसरी जैसे अंचलों में इसमें देरी हो रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी मौजा का एक साथ रजिस्टर-2 की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए 18 अगस्त 2026 से अपर समाहर्ता गिरिडीह के समक्ष किसान जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। बैठक में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान घनश्याम पंडित, विजय कुमार, संतोष बास्के, श्यामू बास्के, राजेन्द्र यादव, अफसर खान, मुन्शी मुर्मू, मालती देवी, मुकेश राय, रघु मुर्मू, बसिया टुडू, मदन तुरी, रबीना टुडू, जसिन्ता, मुनि हांसदा, बिरजू राय, नारायण राय, शंभू शर्मा, रोहित पंडित, खूबलाल पंडित, मंटु कुमार सहित कई किसान उपस्थित रहे।