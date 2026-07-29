अपडेट 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::भोपाल में सड़क पर किसान, सरकार ने शुरू की बातचीत
भोपाल में हजारों किसानों ने मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। किसानों की मुख्य मांग मूंग की खरीद और खाद वितरण के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल करना है। केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
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केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास पर किसानों ने किया प्रदर्शन
किसानों का प्रदर्शन
भोपाल, एजेंसी। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर मूंग की खरीदारी और मंडियों में टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर हजारों किसान भोपाल में तीसरे दिन भी मोर्चा संभाले रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच बैरिकेडिंग तोड़कर किसानों ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इस बीच कुछ बसों की खिड़कियां तोड़ने का भी आरोप है। वहीं, किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास पर भी प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा और 18 अन्य किसान संगठनों के नेतृत्व में मार्च कर रहे लोगों ने नर्मदापुरम रोड पर कई स्तरों की बैरिकेडिंग पार की, इससे माहौल तनावपूर्ण रहा। किसानों के साथ कुछ युवा भी प्रदर्शन में शामिल रहे। राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की, पर समस्या का हल नहीं निकला। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है और सकारात्मक सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाएंगे। विरोध कर रहे किसान दीपक जाट के अनुसार, मार्च का तीसरा दिन है। किसान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस-प्रशासन ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई एक या दस दिन की नहीं है। सरकार अगर मांगें मानने में एक महीना भी लगाती है तो किसान एक महीने तक सड़क पर रहने के लिए तैयार हैं। एक अन्य किसान संदीप गौर ने कहा कि उनकी मुख्य मांग मूंग की पूरी खरीद और खाद वितरण के लिए पुरानी व्यवस्था को बहाल करना है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मूंग की सौ प्रतिशत खरीद हो। गौर के अनुसार, जब से किसान घर से निकले हैं, तभी से पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।
केंद्रीय मंत्री का पत्र
केंद्रीय कृषि मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र
केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत मूंग की खरीद के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। पत्र राज्य के कृषि मंत्री से मिले उस संदेश के संदर्भ में है, जिसमें ग्रीष्मकालीन सीजन के दौरान मूंग की खरीद की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि 2025-26 के ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए, पीएसएस के तहत मध्य प्रदेश के लिए मूंग की खरीद की अधिकतम सीमा 4,54,580 मीट्रिक टन पहले ही मंजूर है, जो देश में सबसे अधिक है।
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