50 दिनों से धरने पर किसान, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्याय की उम्मीद में 50 दिनों से धरने पर बैठे
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्याय की उम्मीद में 50 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। भाकियू के बैनर तले सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेन्दुहिया में 11 जून से जारी अनिश्चितकालीन धरने के बीच किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। फर्जी वसीयत, सरकारी भूमि पर कब्जा व राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी जैसे गंभीर मामलों में भी जिम्मेदारों को संरक्षण मिल रहा है।भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम आशीष ने कहा कि ग्राम सभा की भूमि में एक काल्पनिक नाम दर्ज कर लगभग 55 एकड़ भूमि पर दावा किया गया और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से पट्टे की भूमि पर कब्जा कर लिया गया।
किसान महेंद्र, अशोक, रामबेलास, त्रिवेणी, रामवृक्ष, चन्नर, मनोज, मुन्नीलाल, प्रभावती, चंद्रावती, दुर्गावती, मालती, संतरा देवी, चंदा, विद्यावती ने आरोप लगाया कि संबंधित भूमि को राजस्व विभाग की जांच में वर्षों पहले सरकारी भूमि घोषित किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर मृतका के फर्जी वारिस तक खड़े कर दिए गए।
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