सादाबाद तहसील परिसर में भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी

सादाबाद। आलू की उचित कीमत नहीं मिलने और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से सादाबाद तहसील परिसर में शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन और सरकार से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। जिला अध्यक्ष सत्यदेव पाठक ने कहा कि आलू की उचित कीमत नहीं मिलने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से 1600 रुपये प्रति कुंतल की दर से आलू की सरकारी खरीद कराए जाने की मांग की है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

धरने के दौरान किसानों ने शीतगृह का भाड़ा माफ करने तथा किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किए जाने की मांग भी दोहराई। इसके साथ ही किसान रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने यह भी मांग उठाई कि खेती प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों को समय से पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए। धरना स्थल पर किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों के समाधान तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष विश्वजीत आर्य, तहसील अध्यक्ष विक्रम सिंह वर्मा, अशोक कुमार, राजू कुमार, ओमप्रकाश बधोतिया, पदमसिंह आर्य, देवेन्द्र सिंह, हरवंश कुमार, महेशचंद्र, सुरेन्द्र सिंह सहित भाकियू कार्यकर्ता और क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे।