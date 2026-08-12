Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सादाबाद तहसील परिसर में भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

तहसील में धरना देते भाकियू नेता सादाबाद तहसील परिसर में भाकियू अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिनसादाबाद तहसील परिसर में भाकियू अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन

सादाबाद तहसील परिसर में भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी

सादाबाद। आलू की उचित कीमत नहीं मिलने और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से सादाबाद तहसील परिसर में शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन और सरकार से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। जिला अध्यक्ष सत्यदेव पाठक ने कहा कि आलू की उचित कीमत नहीं मिलने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से 1600 रुपये प्रति कुंतल की दर से आलू की सरकारी खरीद कराए जाने की मांग की है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

धरने के दौरान किसानों ने शीतगृह का भाड़ा माफ करने तथा किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किए जाने की मांग भी दोहराई। इसके साथ ही किसान रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने यह भी मांग उठाई कि खेती प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों को समय से पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए। धरना स्थल पर किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों के समाधान तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष विश्वजीत आर्य, तहसील अध्यक्ष विक्रम सिंह वर्मा, अशोक कुमार, राजू कुमार, ओमप्रकाश बधोतिया, पदमसिंह आर्य, देवेन्द्र सिंह, हरवंश कुमार, महेशचंद्र, सुरेन्द्र सिंह सहित भाकियू कार्यकर्ता और क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sadabad
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।