Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खाद के लिए फूटा किसानों का गुस्सा, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

कांग्रेस नेता ने सरकार पर लगाए किसानों की अनदेखी के आरोप, समिति सचिव बोले- सभी ग्राम पंचायतों के किसानों को नियमानुसार बांटी जा रही है खाद (फोटो) नव

खाद के लिए फूटा किसानों का गुस्सा, प्रदर्शन

खरीफ सीजन के बीच यूरिया और डीएपी खाद की कमी को लेकर शुक्रवार को डहरपुर उर्फ बांधपुर स्थित साधन सहकारी समिति पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने समिति परिसर में प्रदर्शन कर तत्काल पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना था कि धान की फसल के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय है और खाद की कमी से खेती प्रभावित होने के साथ आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने शासन, प्रशासन और कृषि विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों का आरोप था कि समिति पर यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पीसीसी सदस्य एवं पूर्व सचिव आशीष पांडेय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं, इसलिए उन्हें समय पर खाद और अन्य कृषि संसाधन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद संकट के कारण किसान परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।