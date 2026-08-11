किसानों-मजदूरों के मुद्दों को लेकर जताया विरोध

रानीपतरा, संवाद सूत्र। बिहार राज्य किसान सभा (माकपा) के आह्वान पर मेहनतकश लोगों एवं आमजनों पर बढ़ते हमलों और विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय में जेल भरो आंदोलन किया गया। शहीद अजीत सरकार स्मारक, आरएन साह चौक पर आयोजित आंदोलन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे माकपा कार्यकर्ताओं, किसान और मजदूरों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद सभी को नियमानुसार छोड़ दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किसानों, खेत मजदूरों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जिला सचिव सह जिला परिषद सदस्य राजीव सिंह ने कहा कि आंदोलन के माध्यम से किसानों, खेत मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। किसान, मजदूर और गरीब परिवार महंगाई तथा विभिन्न आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करना, किसानों और खेत मजदूरों का ऋण माफ करना, प्रीपेड मीटर लगाना बंद करना, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान करना तथा किसानों की फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देना शामिल है। माकपा नेताओं ने राशन कार्ड से नाम काटने की प्रक्रिया बंद करने और सभी जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने की भी मांग की। इसके अलावा बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाना बंद करने और ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स के नाम पर वसूली बंद करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोलियम एवं गैस की कीमतों में कमी करने तथा बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों, मजदूरों और आम लोगों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। आंदोलन में माकपा नेता गुड्डू महतो, सुधीलाल मुंडा, महफूज आलम, नारायण राम, सूर्य नारायण चौहान, मो. लुकमान, मो. कुलेमान, शंकर ऋषि, अख्तर अली और रतन दास सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, किसान और मजदूर शामिल हुए। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को बाद में नियमानुसार छोड़ दिया गया।