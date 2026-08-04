चौथे दिन 5वां किसान भूख हड़ताल में शामिल
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 334डी हाईवे परियोजना से प्रभावित किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। किसानों ने मुआवजा और सर्किल रेट में वृद्धि की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया है। अस्वीकृति के बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं ने भी धरने में भाग लेकर किसानों का समर्थन किया।
जट्टारी, संवाददाता। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 334डी हाईवे परियोजना से प्रभावित किसानों का आंदोलन उसरह रसूलपुर धरना स्थल पर सोमवार को भी जारी रहा। मुआवजे और सर्किल रेट में वृद्धि की लंबित मांगों को लेकर किसान अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। 514 दिनों के अनिश्चितकालीन धरने के बाद भी समाधान न होने पर किसानों ने इसे 'आमरण अनशन' में बदल दिया है। शुक्रवार को नरेंद्र सिंह, कल्याण सिंह और राजकुमार सिंह के अनशन पर बैठने के बाद रविवार को नवनीत चौधरी और सोमवार को बबलू कुमार भी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। इनके समर्थन में कई किसान क्रमिक अनशन पर हैं।
सोमवार को भारी संख्या में महिलाओं ने भी धरना स्थल पहुंचकर अनशनकारियों का हौसला बढ़ाया। किसानों ने चेतावनी दी है कि उन्हें "एक प्रोजेक्ट-एक रेट" या वर्ष 2025 के बढ़े सर्किल रेट पर ही मुआवजा मंजूर होगा। मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें