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उसरह रसूलपुर में आमरण अनशन का पांचवां दिन, दो महिलाएं भी शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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जट्टारी में किसानों का आंदोलन नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 334डी हाईवे परियोजनाओं से प्रभावित है। धरना स्थल पर आमरण अनशन का दौर चल रहा है, जिसमें किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। उनकी मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

उसरह रसूलपुर में आमरण अनशन का पांचवां दिन, दो महिलाएं भी शामिल

जट्टारी: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 334डी हाईवे परियोजनाओं से प्रभावितकिसानों का आंदोलन मंगलवार को भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहा। उसरह रसूलपुर स्थित धरना स्थल पर किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर डटे रहकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। लंबे समय से चल रहे धरना-प्रदर्शन के बाद भी समाधान न निकलने पर अब आंदोलन ने बीते शुक्रवार को आमरण अनशन का रूप ले लिया है। आमरण अनशन के पहले दिन तीन किसानों नरेंद्र सिंह उर्फ बंटी, पूर्व प्रधान कल्याण सिंह और राजकुमार सिंह उर्फ राजू ने अनशन शुरू किया था। इसके बाद रविवार को चौथे किसान जलालपुर निवासी नवनीत चौधरी एवं सोमवार को उसरह रसूलपुर निवासी बबलू कुमार भी भूख हड़ताल पर बैठे।

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वहीं, मंगलवार को पाँचवाँ दिन अनशन को और विस्तार देते हुए उसरह रसूलपुर की दो महिलाएं सरोज देवी और कोमल देवी भी आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। इसके समर्थन में प्रहलाद सिंह, मलखान सिंह, राजपाल सिंह, राजू सिंह और रमेश सिंह क्रमिक अनशन पर रहे। साथ ही, मंगलवार को पांच अन्य महिलाएं पुष्पा देवी, ऊषा देवी, विद्या देवी, कृष्णा देवी और सुनीता देवी भी क्रमिक अनशन में शामिल हुईं। धरनास्थल पर मौजूद किसानों ने एक स्वर में स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन और आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि उन्हें एक प्रोजेक्ट-एक रेट अथवा प्रभावित संख्या के अनुसार वर्ष 2025 के संशोधित सर्किल रेट के आधार पर ही मुआवजा दिया जाए। वर्तमान दरों पर मुआवजा उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है।

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