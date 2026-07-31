पंप कैनाल चालू कराने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन
नहर के सिल्ट की नहीं कराई गई सफाई, टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है पानी,5- सीखड़ में किसानों का प्रदर्शन 5- सीखड़ में किसानों का प्रदर्शन 5- सीखड़ में किस
चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। अदलपुरा पंप कैनाल दो वर्षों से बंद होने से नाराज किसानों ने शुक्रवार को नहर स्थल पर प्रदर्शन कर जल्द पानी छोड़े जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई प्रभावित हो रही है, लेकिन सिंचाई विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान बल्लम सोनकर ने आरोप लगाया कि गंगा से पानी लाने के लिए बालू हटाने के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए गए, मशीनें भी लगाई गईं, लेकिन खेतों तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग की।किसान
राजाराम ने कहा कि पिछले दो वर्षों से नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। हर बार अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं कुशहा गांव के किसान प्रकाश मिश्र ने आरोप लगाया कि नहर की सिल्ट सफाई केवल कागजों तक सीमित है, जिसके कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और तत्काल पंप कैनाल चालू कराने की मांग की। इस दौरान रामराज यादव, प्रभुदत्त त्रिपाठी, विजय साहनी, आशीष कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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