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विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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चंदौली। संवाददाता विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 18 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरनाविंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 18 दिनों से चल रहा अनिश्चितकाली

विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना

चंदौली। संवाददाता विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को 18वें दिन भी धरना स्थल पर जारी रहा। इस दौरान किसान परियोजना को वापस किए जाने की मांग किया। साथ ही चेताया कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा और भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष सतीश सिंह चौहान ने कहा कि परियोजना से 58 गांव प्रभावित हो रहा है। इन गांवों में उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की कार्रवाई से किसान पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे। किसानों से जब तक वार्ता नहीं होगी, तब तक कोई सर्वे नहीं होने दिया जाएगा।

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उसके बाद उपजिलाधिकारी राजीव मोहन सक्सेना ने चौपाल लगाई। इसमें पचोखर, शिवनाथपुर, चंदाइत के किसानों ने भाग लिया। किसानों ने दो टूक कहा कि यूपीडा, जिला प्रशासन और किसानों के बीच एक वार्ता हो। तब तक कोई भी अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई स्थगित की जाए। इस मौके पर डॉ. राजीव मौर्या, श्रवण मौर्या, रामनारायण यादव, संजय सिंह, प्रभाकर सिंह, प्रकाश पांडेय, मंगल सिंह, रणजीत सिंह, बहादुर यादव, श्याम कार्तिक चौहान, भगत चौहान आदि मौजूद रहे।

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