एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों ने बुलंद की आवाज
किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंच सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा एक्सप्रेसवे के विरोध में 11वें दिन भी जारी रहा अनिश्चितकालीन धरनाएक्सप्रेसवे के विरो
चंदौली। विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को 11वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने कहा कि इसका विरोध जारी रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन की देखरेख में संबंधित विभाग यूपीडा से वार्ता किए जाने की मांग किया। कहा कि वार्ता होने तक किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एडीएम ने आश्वस्त किया कि किसानों की समस्या के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक एवं भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता मणिदेव चतुर्वेदी ने कहा कि विंध्य एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 120 मीटर प्रस्तावित है।
जिले में लगभग 35 किलोमीटर लम्बी सड़क बनेगी। इससे किसानों की सारी जमीनें सड़क में चली जाएंगी। पहले ही भारत माला निकली हुई है। उसमें काफी किसानों की उपजाऊ जमीने चली गयी। अब विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना में लगभग 58 गांव के किसान अपनी जमीन नहीं देने के लिए दृढ संकल्पित हैं। किसानों ने चेताया कि यह लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जायेगी। इस मौके पर भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष सतीश सिंह चौहान, किसान महासभा के जिलाध्यक्ष श्रवण मौर्या, राजीव मौर्या, महेश्वर सिंह, विद्याशंकर सिंह, फिरोज, अजय तिवारी, श्यामजी, शिवशंकर त्रिपाठी, बनारसी चौहान, विनोद विश्वकर्मा, हरिशंकर त्रिपाठी, अवधेश तिवारी, अंगद तिवारी, जितेंद्र सिंह, ओमप्रकाश, नसीमुद्दीन अंसारी, रामनारायण सिंह आदि किसान मौजूद रहे।
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