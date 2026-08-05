Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 23 दिनों से आंदोलनरत हैं किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

चंदौली। संवाददाता विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 23 दिनों से आंदोलनरत हैं किसानविंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 23 दिनों से आंदोलनरत हैं किसानविंध्य ए

विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 23 दिनों से आंदोलनरत हैं किसान

चंदौली। विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बिछिया धरना स्थल किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 23वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने चेताया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। इस दौरान मोर्चा के संयोजक मणिदेव चतुर्वेदी ने कहा कि आंदोलन के क्रम में किसान क्रांति खेती बचाओ यात्रा के तीसरे दिन सोनडेहरा के पंचायत भवन से यात्रा प्रारम्भ होकर भतीजा, मगरहीं, विजय नारायनपुर, फत्तेपुर कला, बुझारत की मड़ई में समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि कहा कि प्रशासन एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ दमनकारी नीति अपना रहा है।

ये भी पढ़ें:विभिन्न गांवों में निकाली गई किसान क्रांति खेती बचाओ यात्रा

संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष को घर में रोक दिया गया है। इससे किसानों में आक्रोश है। कहा कि उप जिलाधिकारी से किसानों की वार्ता आज सैय्यदराजा थाने में थाना प्रभारी के देखरेख में होगा। किसान प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से बात करेगा। इस मौके पर भाकियू टिकैत जिलाअध्यक्ष सतीश सिंह चौहान, राम प्यारे, अशोक सिंह, जितेंद्र सिंह चौहान, एडोकेट विद्याशंकर सिंह, राम नारायण यादव, कन्हैया, जिउत मौर्या, अशोक बागी, बाबू राम यादव, बिजेंद्र सिंह, फूलचंद, सौरभ यादव, परमहंस यादव, संतोष यादव, रामजी आदि किसान मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।