विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 23 दिनों से आंदोलनरत हैं किसान
चंदौली। संवाददाता विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 23 दिनों से आंदोलनरत हैं किसानविंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में 23 दिनों से आंदोलनरत हैं किसानविंध्य ए
चंदौली। विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बिछिया धरना स्थल किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 23वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने चेताया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। इस दौरान मोर्चा के संयोजक मणिदेव चतुर्वेदी ने कहा कि आंदोलन के क्रम में किसान क्रांति खेती बचाओ यात्रा के तीसरे दिन सोनडेहरा के पंचायत भवन से यात्रा प्रारम्भ होकर भतीजा, मगरहीं, विजय नारायनपुर, फत्तेपुर कला, बुझारत की मड़ई में समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि कहा कि प्रशासन एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ दमनकारी नीति अपना रहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष को घर में रोक दिया गया है। इससे किसानों में आक्रोश है। कहा कि उप जिलाधिकारी से किसानों की वार्ता आज सैय्यदराजा थाने में थाना प्रभारी के देखरेख में होगा। किसान प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से बात करेगा। इस मौके पर भाकियू टिकैत जिलाअध्यक्ष सतीश सिंह चौहान, राम प्यारे, अशोक सिंह, जितेंद्र सिंह चौहान, एडोकेट विद्याशंकर सिंह, राम नारायण यादव, कन्हैया, जिउत मौर्या, अशोक बागी, बाबू राम यादव, बिजेंद्र सिंह, फूलचंद, सौरभ यादव, परमहंस यादव, संतोष यादव, रामजी आदि किसान मौजूद रहे।
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