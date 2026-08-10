भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते का विरोध
कहलगांव में अखिल भारतीय किसान महासभा ने साम्राज्यवाद विरोधी दिवस पर भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शन में यूरिया खाद की किल्लत और बिहार की लैंड पुलिंग नीति का विरोध भी शामिल था। किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, जिससे छोटे और मध्यम किसान संकट में पड़ सकते हैं।
कहलगांव, निज प्रतिनिधि। साम्राज्यवाद विरोधी दिवस पर अखिल भारतीय किसान महासभा की कहलगांव इकाई ने भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते, बिहार की लैंड पुलिंग नीति और यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में शहर में मार्च निकाला। गांगुली पार्क चौक से स्टेशन चौक तक मार्च के बाद प्रदर्शन किया। किसान महासभा के जिलाध्यक्ष सह भाकपा माले के भागलपुर जिला सचिव महेश प्रसाद यादव ने कहा कि किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। राज्य कमेटी सदस्य रणधीर यादव ने कहा कि व्यापार समझौते से अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुलने और छोटे-मध्यम किसानों के सामने संकट बढ़ने का खतरा है।
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