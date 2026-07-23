अमेरिकी डील-छात्र आंदोलन के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन

गुरुवार का तहसील सदर में अमेरिकी डील और छात्र आंदोलन में हुए अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने कहा कि केन्द्र सरकार को अमेरिका के साथ समझौता से तत्काल पीछे हटना चाहिए। समझौता होने से किसान की हालत देश में सबसे ज्यादा खराब होगी। इसलिए जरूरत है कि सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द कर राष्ट्र हित में कार्य करें। देश के छात्रों में जंतर-मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से शांतिप्रिय प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज की सामूहिक रूप से घोर निंदा की गई।किसानों ने केन्द्र सरकार से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सहित सभी जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई तत्काल करने की मांग की।