एक्सप्रेसवे से मिट्टी उठाने पर भड़के किसान, दो घंटे दिया धरना
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर किसानों ने नैनसोब अंडरपास के निकट धरना दिया। भाकियू टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने मिट्टी उठाने का काम रोकने की मांग की, जिससे उनका आवागमन बाधित हो रहा था। अभियंता ने आश्वासन दिया कि वे समस्या का समाधान करेंगे, अन्यथा किसानों ने दोबारा धरने की चेतावनी दी।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर नैनसोब के पास सर्विस रोड से मिट्टी उठाकर किसानों का रास्ता बाधित किए जाने के विरोध में भाकियू टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने सोमवार को नैनसोब अंडरपास के निकट धरना दिया। किसानों ने अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मिट्टी उठाने का काम रुकवा दिया। करीब दो घंटे चले धरने के बाद अभियंता सत्येंद्र सिंह के आश्वासन पर किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया। भाकियू टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपाल सिंह पनियाली ने कहा कि एक्सप्रेसवे किनारे किसानों के आवागमन के लिए छोड़े गए रास्ते से मिट्टी उठाकर उसे बाधित किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संगठन किसानों की समस्या के लिए आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। जयदीप शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, जबकि एक्सप्रेसवे अथॉरिटी किसानों का उत्पीड़न कर रही है। सत्येंद्र सिंह ने किसानों को एक दिन का समय देते हुए सोमवार को उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समाधान कराने का आश्वासन दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि वार्ता के बिना मिट्टी उठाने का काम शुरू किया गया तो दोबारा धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन में राकेश त्यागी, बिजेंद्र काला, जाहिद, रामकुमार पाल, डीके त्यागी, महबूब, मांगेराम, सुरेश वालिया, घनश्याम, बिट्टू वालिया, निखिल त्यागी, मनोज त्यागी और मुनेश त्यागी रहे।
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