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गोरखपुर-शामली हाईवे का किसानों ने किया विरोध, 10 गुना मुआवजे की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बुढ़नपुर क्षेत्र के गांव सत्तोनांगली और अन्य किसानों ने गोरखपुर-शामली हाईवे के निर्माण का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण कम मुआवजे पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने 10 गुना मुआवजे की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो बड़े आंदोलन करेंगे।

गोरखपुर-शामली हाईवे का किसानों ने किया विरोध, 10 गुना मुआवजे की मांग
गोरखपुर-शामली हाईवे का किसानों ने किया विरोध, 10 गुना मुआवजे की मांग

विकास खंड बुढ़नपुर क्षेत्र के गांव सत्तोनांगली, बहादुरपुर, मंडियां, गुरदासपुर, दौलताबाद और दिनदारपुर के किसानों ने क्षेत्र से प्रस्तावित गोरखपुर-शामली हाईवे के निर्माण का पुरजोर विरोध करते हुए शासन-प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। किसानों ने स्पष्ट कहा कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर कम मुआवजे पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के किसानों की एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता महावीर सिंह ने की, जबकि संचालन देशराज सिंह ने किया। बैठक में सैकड़ों किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि जिस भूमि पर वर्षों से उनकी आजीविका निर्भर है, उसे अधिग्रहित किए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।

इसलिए सरकार किसानों को उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का बाजार मूल्य का 10 गुना मुआवजा उपलब्ध कराए, ताकि उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।किसानों ने कहा कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो क्षेत्र के किसान बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 गुना मुआवजा मिलने तक किसानों का विरोध जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर धरना-प्रदर्शन, महापंचायत और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। किसानों ने शासन-प्रशासन से शीघ्र वार्ता कर न्यायसंगत मुआवजा निर्धारित करने की मांग की। इस दौरान अभवीर सिंह ढाका,तुलाराम सिंह, केहर सिंह, भूपेंद्र सिंह, भारत सिंह, संजीव कुमार, गौरव सिंह, लोकेश कुमार, जीवन सिंह, ओमप्रकाश सिंह, कमलजीत सिंह, विक्रांत सिंह, धर्मेंद्र कुमार, छत्रपाल सिंह, रोहतास सिंह, अरविंद कुमार, धर्मवीर सिंह सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया।किसानों का कहना था कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपनी उपजाऊ जमीन का उचित मूल्य लिए बिना उसे किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं होने देंगे।

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