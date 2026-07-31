Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरिद्वार में गंगा एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, किसानों ने उपजाऊ जमीन देने से किया इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से जोड़ने की योजना का विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक्सप्रेस-वे को गंगा के किनारे विकसित किया जाए, ताकि कृषि और आजीविका को नुकसान न पहुंचे।

हरिद्वार में गंगा एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, किसानों ने उपजाऊ जमीन देने से किया इनकार

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से जोड़ने की प्रस्तावित योजना का जिले में विरोध शुरू हो गया है। जमालपुर कलां, सराय और आसपास के कई गांवों के किसानों ने उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित किए जाने का विरोध किया है, किसानों ने कहा कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन खेती और आजीविका की कीमत पर नहीं। किसानों का कहना है कि उनकी अधिकांश जमीन सिंचित और अत्यंत उपजाऊ है। यदि इसका अधिग्रहण किया गया तो बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। भविष्य में कई परिवार भूमिहीन होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार को परियोजना का ऐसा विकल्प तलाशना चाहिए, जिससे खेती पर असर न पड़े।

ये भी पढ़ें:अमरोहा-हरिद्वार एक्सप्रेसवे : 10 गांव बाहर, अब 52 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

किसानों के सुझाव

परमिल, विकास, अंकित, सुरेंद्र पाल, अतुल कुमार, बृजमोहन सिंह समेत anderen किसानों ने सुझाव दिया है गंगा एक्सप्रेस-वे को गंगा के किनारे-किनारे विकसित किया जाए। उनका तर्क है कि इससे गंगा तटीय क्षेत्रों का विकास होगा। साथ ही जंगल से आबादी की ओर हाथियों और अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही पर भी रोक लग सकेगी। उनका यह भी कहना है कि गंगा किनारे बेहतर सड़क बनने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी राहत मिल सकती है।

भूमि अधिग्रहण की मांगें

किसानों ने यह भी मांग उठाई है कि यदि किसी कारणवश भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, रोजगार और समुचित मुआवजे की स्पष्ट व्यवस्था हो। साथ ही सड़क निर्माण के दौरान खेतों की जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जलभराव और फसलों के नुकसान जैसी समस्याएं पैदा न हों।

बैठक की जानकारी

हाल ही में जमालपुर कलां में आयोजित किसानों की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जमालपुर कलां, बहादुरपुर जट, गाडोवाली, किशनपुर, कटारपुर, फेरुपुर और रानी माजरा समेत कई गांवों के किसानों ने भाग लिया। किसानों ने एक स्वर में कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण स्वीकार नहीं होगा और परियोजना के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया जाना चाहिए।

सामान्य प्रश्न

किसानों ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए क्या विरोध किया है?
किसानों ने उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित किए जाने का विरोध किया है और कहा है कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haridwar Latest News Haridwar News Ganga Expressway
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।