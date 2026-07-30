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वाहन टैगिंग के खिलाफ धरना, खून से हस्ताक्षर कर सीएम को भेजा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में व्यापारियों ने जियो टैग ऐप और व्यापार नियमों के खिलाफ नौबस्ता गल्ला मंडी में प्रदर्शन किया। 451 नोटिस जारी करने और गेट पास की समय-सीमा को लेकर व्यापारियों ने चार घंटे धरना दिया। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और सरकारी व्यवस्था को वापस लेने की मांग की।

वाहन टैगिंग के खिलाफ धरना, खून से हस्ताक्षर कर सीएम को भेजा ज्ञापन

कानपुर। प्रदेश में जियो टैग ऐप से वाहन टैगिंग व्यवस्था, व्यापारियों को जारी 451 नोटिस, गेट पास की समय-सीमा और मंडी के अन्य नियमों के विरोध में गुरुवार को नौबस्ता गल्ला मंडी में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले व्यापारियों ने चार घंटे तक मंडी के प्रवेश द्वार पर धरना दिया। इस दौरान 50 से अधिक व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम आठ सूत्री ज्ञापन पर अपने खून से हस्ताक्षर कर भेजा। प्रदर्शन के दौरान नौबस्ता गल्ला मंडी का कारोबार बंद रहा। व्यापारियों ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संभागीय उपनिदेशक प्रशासन संजय सिंह को भी ज्ञापन सौंपा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पहले से ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बावजूद एक जुलाई से जियोटैग ऐप के माध्यम से वाहन टैगिंग लागू कर दी गई है, जिससे व्यापारियों, उद्यमियों और किसानों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर लागू व्यवस्था के दौरान जारी 451 नोटिस वापस लेने, वाहन टैगिंग व्यवस्था समाप्त करने और गेट पास की समय-सीमा खत्म करने की मांग की।राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय वाजपेयी ने कहा कि बंदरगाहों से आने वाले कृषि उत्पादों पर भी यह व्यवस्था अव्यवहारिक है। जिलाध्यक्ष अनुराग जायसवाल ने प्रोपराइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप में बदलने के जटिल नियम हटाने की मांग उठाई। वहीं, विजय गुप्ता गोरे ने मंडी लाइसेंस प्रक्रिया सरल बनाने, जबकि अन्य व्यापारिक संगठनों ने भुने चने पर मंडी शुल्क समाप्त करने, वार्षिक किराया वृद्धि रोकने और मंडियों में आधुनिक गोदाम व कोल्ड स्टोरेज विकसित करने की मांग की। गोपाल शुक्ला, मनीष गुप्ता सलोने, आशीष मिश्र, केके गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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