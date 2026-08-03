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चकबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों ने लखनऊ में दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा के अमलीकौर और लोहरा गांव में किसानों ने चकबंदी विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ लखनऊ के इंदिरा भवन में धरना दिया। किसानों ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से अनशन के बाद भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अपना विरोध जारी रखेंगे।

चकबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों ने लखनऊ में दिया धरना

बांदा। जनपद में अमलीकौर व लोहरा गांव में चकबंदी विभाग द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों ने सोमवार को भी लखनऊ के इंदिरा भवन में धरना दिया। भाकियू चित्रकूटधाम मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी की अगुवाई में धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि जनपद में चकबंदी विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ डेढ़ माह तक क्रमिक अनशन किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अब लखनऊ में किसान न्याय के लिए कामकाज छोड़कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चकबंदी गांव तिंदवारी के अमलीकौर व लोहरा में रोक के बाद भूमि का सीमांकन किया जा रहा है। जबकि लंबित मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है और आवेदन आलमारियों में रखे हैं।

जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे धरना जारी रखेंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष रोहित द्विवेदी सहित अर्पित, जयराम निषाद, राम लखन, अवधेश तिवारी, रविंद्र सिंह, जमुना, अमन सिंह आदि धरने में शामिल रहे। वहीं इस मामले को सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल सदन में भी उठा चुकी हैं।

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