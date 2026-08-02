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सहरसा: सैटेलाइट टाउनशिप किसानों की जमीन पर कॉरपोरेट कब्जे की तैयारी: डॉ अजय कुमार सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिहार के किसानों ने विधान परिषद सदस्य डॉ अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के खिलाफ महाधरना शुरू किया है। राज्य सरकार हजारों एकड़ फसल भूमि को हड़पने की योजना बना रही है। किसानों का कहना है कि यह भूमि अधिकारों की लड़ाई है और खेती के भविष्य को बचाने का प्रयास है।

सहरसा: सैटेलाइट टाउनशिप किसानों की जमीन पर कॉरपोरेट कब्जे की तैयारी: डॉ अजय कुमार सिंह

सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट विधान परिषद सदस्य डॉ अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना और उससे जुड़ी लैंड पुलिंग नीति के खिलाफ किसानों का महाधरना इस बात का संकेत है कि बिहार के गांवों में भूमि अधिकारों की लड़ाई तेज़ हो रही है।सरकार राज्य के 10 जिलों में 11 स्थानों पर सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के नाम पर हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है।लैंड पुलिंग को स्वैच्छिक और विकासोन्मुखी योजना बताकर पेश किया जा रहा है,लेकिन किसानों के बीच यह आशंका गहरी है कि यह नीति अंततः उनकी जमीन को रियल एस्टेट कंपनियों और बड़े पूंजी समूहों के हवाले करने का माध्यम बन जाएगी।

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उन्होंने कहा कि जमीन केवल संपत्ति नहीं होती, वह किसान की आजीविका, पहचान, सामाजिक सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों का आधार होती है।ऐसे समय में जब खेती लगातार संकट में है, किसानों से उनकी जमीन छीनकर तथाकथित स्मार्ट शहर बसाने की योजना विकास नहीं, बल्कि विस्थापन का रास्ता खोलती है।यही कारण है कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में किसान संगठनों ने इस नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।यह संघर्ष केवल मुआवजे का नहीं, बल्कि खेती, खाद्य सुरक्षा और किसानों के भूमि अधिकारों की रक्षा का संघर्ष है। उन्होंने कहा कि किसानों का स्पष्ट सवाल है की विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर है। यदि विकास का अर्थ किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर कॉरपोरेट मुनाफे के लिए भूमि उपलब्ध कराना है, तो उसके खिलाफ प्रतिरोध स्वाभाविक ही नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर जमीन नहीं देंगे का नारा अब बिहार के गांवों से उठकर एक व्यापक किसान आंदोलन का रूप ले रहा है। यह लड़ाई केवल जमीन बचाने की नहीं, बल्कि बिहार के कृषि भविष्य और ग्रामीण समाज को बचाने की लड़ाई है।

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