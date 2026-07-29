सुपौल : नेपाल बॉर्डर पर खाद माफिया पर शिकंजा, जिले में जीरो टॉलरेंस लागू

सुपौल, कृषि विभाग ने खरीफ मौसम में किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। नेपाल सीमा से लगे जिले में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, और तस्करी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए चार स्तरीय छापेमारी दल गठित किए गए हैं। किसानों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सुपौल, हिंदुस्तान संवाददाता। खरीफ मौसम में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जिले में जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी है। नेपाल सीमा से सटे इस जिले में हर साल खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी और अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायतों को देखते हुए इस बार व्यापक निगरानी तंत्र तैयार किया गया है।

छापेमारी दल का गठन जिला कृषि पदाधिकारी ने जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर चार स्तरीय छापेमारी दल गठित करने के साथ ही उर्वरक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) का गठन कर दिया है। अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसानों की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्यालय आदेश के अनुसार जिले की सभी लाइसेंसधारी खाद दुकानें सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी।

गहन जांच के आदेश निर्धारित समय के बाद मनमाने ढंग से खाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों की गहन जांच की जाएगी। यदि किसी दुकान में तय समय के बाद बिक्री, स्टॉक में गड़बड़ी या अन्य अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी छापेमारी दलों को नियमित निरीक्षण और औचक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कृषि विभाग ने माना है कि जिले का नेपाल सीमा से जुड़ा होना प्रशासन के लिए अतिरिक्त चुनौती है।

बॉर्डर पर विशेष निगरानी सीमावर्ती इलाकों में एक साथ खाद की मांग बढ़ने से कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी की आशंका रहती है। इसी कारण इस बार सीमावर्ती बाजारों, बॉर्डर के चेक पोस्ट और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सीमा सुरक्षा से जुड़े बलों का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि किसी भी स्थिति में उर्वरकों की अवैध निकासी या तस्करी नहीं हो सके।

छापेमारी की जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (रसायन), सहायक निदेशक (बीज विश्लेषण) और सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) को छापेमारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अनुमंडल स्तर पर संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्रवाई का नेतृत्व करेंगे। पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक-सह-उर्वरक निरीक्षक और किसान सलाहकारों को खुफिया सूचना जुटाने, शिकायतों का सत्यापन करने और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश आदेश में साफ कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कालाबाजारी या तस्करी की जानकारी छिपाई गई या लापरवाही बरती गई तो संबंधित कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को सिर्फ दुकानों का निरीक्षण ही नहीं करना है, बल्कि गोदाम में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक और पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक का मिलान भी करना होगा।

कृषि कार्यालय में उर्वरक नियंत्रण कक्ष इसके अलावा भंडार पंजी, बिक्री पंजी, कैश मेमो, कंपनीवार स्टॉक, मूल्य सूची, प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित सूचना पट्ट, क्यूआर कोड, लाइसेंस और विपणन प्राधिकार पत्र की भी जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि उर्वरक निर्धारित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है या नहीं तथा अधिकृत कंपनी के उर्वरक ही बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए जिला कृषि कार्यालय में उर्वरक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है।

सहायक निदेशक (बीज विश्लेषण) गोविंद कुमार के नेतृत्व में यह कंट्रोल रूम कार्य करेगा। यहां प्राप्त सभी शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज किया जाएगा और संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक अथवा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को तत्काल जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद की गई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। विभाग का कहना है कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण से किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा।

उर्वरक नियंत्रण कक्ष के संपर्क नंबर

गोविंद कुमार, सहायक निदेशक (बीज विश्लेषण) – 9031643199

नवनीत कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी (जैविक) – 9905638041

प्रवीण कुमार, कृषि समन्वयक – 9661821625

विकास कुमार, कृषि समन्वयक – 6201767003

वसीक अहमद, लिपिक – 7488845548

अधिकारी की उम्मीदें विभाग को उम्मीद है कि जीरो टॉलरेंस नीति, चार स्तरीय छापेमारी व्यवस्था, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम की व्यवस्था से कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा किसानों को उचित मूल्य पर समय से उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

-नीतीश कुमार भारती, जिला कृषि पदाधिकारी