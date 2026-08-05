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रबी सीजन की फसल बुआई के लिए खाद, बीज का मास्टर प्लान तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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खरीफ सीजन समाप्ति की ओर है और किसान रबी सीजन की तैयारी कर रहे हैं। कृषि, सहकारिता विभाग ने बीज और खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिमांड भेजी है। इस बार 80,000 हेक्टेयर में गेहूं, 10,000 हेक्टेयर में सरसों, और 12,000 हेक्टेयर में आलू की खेती की जाएगी।

रबी सीजन की फसल बुआई के लिए खाद, बीज का मास्टर प्लान तैयार

खरीफ सीजन की खेती समाप्ति की ओर है। किसानों ने रबी सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि, सहकारिता विभाग ने रबी सीजन में किसानों को फसलों की बुआई के लिए खाद, बीज समय पर मुहैया कराने के लिए तैयारी शुरू की है। खाद, बीज का आंकलन कर डिमांड शासन को भेजी जा रही है ताकि किसानों को खाद, बीज समय पर मिल सके। जिले में इस बार 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गेहूं, 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सरसों, 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आलू की खेती की जाएगी। 15 सितंबर से आलू व मोटे अनाज की फसलों की बुआई शुरू होगी।

किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विभाग ने भी खाद, बीज का आंकलन कर डिमांड शासन को भेजनी शुरू कर दी है। फसलों की बुआई के दौरान खाद, उर्वरक, डीएपी की कमी का सामना किसानों को नहीं करना पड़ेगा। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि रबी सीजन की तैयारी के लिए किसान सबसे पहले भूमि का अच्छी तरह से चयन कर मिट्टी की जांच कराएं। 15 सितंबर से रबी सीजन की फसलों की बुआई का कार्य होगा। अक्तूबर के पहले सप्ताह से 20 अक्तूबर तक सरसों की बुआई का उत्तम समय है।

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