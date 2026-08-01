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20 सितंबर से शुरू होगी रबी सीजन की फसलों की बुआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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जिले में किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी में हैं, जिसमें गेहूं के लिए 80 हजार हेक्टेयर और सरसों व आलू के लिए 10-10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र है। कृषि विभाग ने बीज और खाद की डिमांड शासन को भेज दी है। 20 सितंबर के बाद आलू और मोटे अनाज की बुआई शुरू होगी।

20 सितंबर से शुरू होगी रबी सीजन की फसलों की बुआई

जिले में इस बार भी 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गेहूं, 10-10 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सरसोंव आलू की खेती की जाएगी। 20 सितंबर के बाद आलू व मोटे अनाज की बुआई शुरू होगी। किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विभाग ने भी खाद, बीज का आंकलन कर डिमांड शासन को भेज दी है। जल्द बीज आवंटन किया जाएगा। किसानों को समय पर बेहतर प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। फसलों की बुआई के दौरान खाद, उर्वरक, डीएपी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि रबी सीजन की तैयारी के लिए किसान सबसे पहले भूमि का अच्छी तरह से चयन कर लें।

मिट्टी की जांच जरूर कराएं। बताया कि रबी सीजन की फसलों की बुआई के लिए किसानों को समय पर खाद-बीज मुहैया कराया जाएगा। बीज का आवंटन जल्द होगा। 20 सितंबर से रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू होगी।

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