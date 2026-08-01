20 सितंबर से शुरू होगी रबी सीजन की फसलों की बुआई
जिले में किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी में हैं, जिसमें गेहूं के लिए 80 हजार हेक्टेयर और सरसों व आलू के लिए 10-10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र है। कृषि विभाग ने बीज और खाद की डिमांड शासन को भेज दी है। 20 सितंबर के बाद आलू और मोटे अनाज की बुआई शुरू होगी।
जिले में इस बार भी 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गेहूं, 10-10 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सरसोंव आलू की खेती की जाएगी। 20 सितंबर के बाद आलू व मोटे अनाज की बुआई शुरू होगी। किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विभाग ने भी खाद, बीज का आंकलन कर डिमांड शासन को भेज दी है। जल्द बीज आवंटन किया जाएगा। किसानों को समय पर बेहतर प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। फसलों की बुआई के दौरान खाद, उर्वरक, डीएपी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि रबी सीजन की तैयारी के लिए किसान सबसे पहले भूमि का अच्छी तरह से चयन कर लें।
मिट्टी की जांच जरूर कराएं। बताया कि रबी सीजन की फसलों की बुआई के लिए किसानों को समय पर खाद-बीज मुहैया कराया जाएगा। बीज का आवंटन जल्द होगा। 20 सितंबर से रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें