आलू बीज का शोधन कर खेती करें किसान
ज्ञानपुर में आलू की खेती करने वाले किसान तैयारियों में जुट गए हैं। बीज सोधन, जो फसल को बीमारियों से बचाता है, आवश्यक है। जिले में 400 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है, और किसानों को 100 कुंतल बीज बांटे जाएंगे। आलू की बोआई सितंबर से शुरू होगी।
ज्ञानपुर, संवाददाता। अगार आलू की खेती करने वाले किसान तैयारी में जुट गए हैं। आलू खेती के पूर्व बीज सोधन करना अत्यंत जरुरी है। सोधन वाला बीज आलू फसल को कई बीमारियों से बचाता है। जिले में चार सौ हेक्टेयर से ज्यादा आलू फसल की खेती होती है। आलू खेती करने वाले कृषकों को सौ कुंतल बीज बांटा जाएगा। आलू फसल की अगार खेती सितंबर माह से शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसान खेत तैयार करने में लग गए हैं। जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने बताया कि जब दिन-रात का अधिकतम व न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो उस वक्त आलू की बोआई करना चाहिए।
बिन शोधन किए आलू बोने से पिछैती में झूलसा रोग, आलू का वार्ट रोग, आलू का स्कैब रोग, आलू का ब्लैक स्कर्फ समेत कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। आलू के पिछैती झूलसा रोग का जनक आलू बीज के साथ ही प्रसारित होता है जो आगे चलकर मौसम की परिस्थितियां अनुकूल होने पर बड़े पैमाने पर झूलसा रोग का रुप धारण कर लेता है। इसी तरह अन्य बीज जनति रोग भी आलू उपज व गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसलिए कृषक आलू बोआई से पूर्व बीज का शोधन जरुर करें।
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