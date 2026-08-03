रामपुर में किसान निधि के लाभार्थियों का सत्यापन शुरू
प्रखंड के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 5% किसानों की किस्त तकनीकी और दस्तावेजी त्रुटियों के कारण रुकी हुई है। सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, योग्य किसानों को लाभ मिलने लगेगा। कृषि विभाग ने किसानों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करने की अपील की है।
त्रुटि में सुधार व सत्यापन के बाद किसानों को मिल सकेगी अलगी किस्त तकनीकी एवं दस्तावेजी त्रुटियों के कारण 5% लाभुकों की किस्त रूकी रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उन लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया गया, जिनकी किस्त किसी कारणवश रुकी हुई है।
सत्यापन प्रक्रिया
सत्यापन और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों को योजना का लाभ मिलने लगेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कुल 6895 किसानों को दिया जा रहा है। इनमें लगभग 5 प्रतिशत किसानों की किस्त विभिन्न तकनीकी एवं दस्तावेजी त्रुटियों के कारण रुकी हुई है। उन्होंने बताया कि कई किसानों के आवेदन में नाम संबंधी त्रुटि है, जबकि कुछ मामलों में भूमि संबंधी अभिलेखों की समस्या सामने आई है। इन सभी मामलों का सत्यापन कर कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा बीईएनओ ऐप के माध्यम से आवश्यक सुधार किया जा रहा है।
किसानों के लिए अपील
बीएओ ने किसानों से अपील की है कि जिनकी किस्त रुकी हुई है, वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ कृषि विभाग से संपर्क करें, ताकि समय पर त्रुटियों का सुधार कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जा सके। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों के खाते में सम्मान निधि की किस्त भेजी जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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