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सात सूत्री मांगों को लेकर किसान महासभा का मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बिरनी में भाकपा माले के नेतृत्व में किसानों ने पलौंजिया बाजार से प्रखंड मुख्यालय तक मार्च किया। प्रमुख रामू बैठा ने मांग की कि झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए, किसानों को अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और सब्सिडी दर पर आवश्यक सामग्रियाँ प्रदान की जाएं।

सात सूत्री मांगों को लेकर किसान महासभा का मार्च

बिरनी, प्रतिनिधि। भाकपा माले के जनसंगठन अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में सोमवार को किसानों ने सात सूत्री मांगों को लेकर पलौंजिया बाजार से प्रखंड मुख्यालय तक मार्च किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख रामू बैठा एवं संचालन रामसहाय यादव ने किया। मार्च के बाद किसानों ने अपनी मांग पत्र बीडीओ एवं सीओ को सौंपा। संबोधित करते हुए प्रमुख रामू बैठा ने कहा कि झारखंड सहित पूरे बिरनी प्रखंड को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए। किसानों को प्रतिदिन काम के बदले 700 मजदूरी दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया जाए। इसके अलावा किसानों के लिए मुकम्मल सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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किसानों को सब्सिडी दर पर बीज, कीटनाशक दवा, खाद एवं डीजल उपलब्ध कराया जाए तथा किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान करते हुए खेती को लाभकारी बनाया जाए। इस दौरान उप प्रमुख शेखर सुमन, मुंशी विश्वकर्मा, गोपाल पंडित, विजय सिंह, भीम दास, नरेश साव, राजेश विश्वकर्मा, विजय बैठा, मनोज साव सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

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