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सिमरिया और पथलगडा में बारिश नहीं होने से सूखने लगे धान के बिचड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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सिमरिया में सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन वर्षा की कमी से किसानों की स्थिति खराब हो गई है। लगभग दो-तिहाई खेत सूखे हैं और धान की फसल मुरझा रही है। बारिश के अभाव में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए उपाय कर रहे हैं, लेकिन हालात चिंताजनक हैं।

सिमरिया और पथलगडा में बारिश नहीं होने से सूखने लगे धान के बिचड़े

सिमरिया, निज प्रतिनिधि। सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से क्षेत्र के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। सिमरिया और पथलगडा प्रखंड में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे दो-तिहाई खेत अब भी खाली पड़े हैं। पानी के अभाव में खेतों में रोपे गए धान मुरझा रहे हैं और बिचड़े सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। किसान अपने बिचड़ों को बचाने के लिए हर संभव देसी जुगाड़ अपना रहे हैं, लेकिन बिना बारिश सब फेल साबित हो रहा है। प्रखंड के कई इलाकों में स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है। मुख्य रूप से बानासाड़ी, डाड, पुंडरा, एदला, जांगी और बगरा, जबड़ा और हुरनाली पंचायत के साथ दूसरी ओर, संपूर्ण पथलगडा प्रखंड में भी बारिश न होने से खेती-किसानी पूरी तरह ठप है।

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इलाके में सिंचाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस वजह से किसान अपनी बर्बाद होती फसलों को देख बेहद चिंतित हैं। केवल कुछ ही किसान ऐसे हैं, जिन्होंने निजी साधनों से सिंचाई कर जैसे-तैसे रोपाई का काम शुरू किया है। अगर अगले कुछ दिनों में भारी बारिश नहीं हुई, तो किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है।

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