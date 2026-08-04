Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ताड़ीघाट रजवाहा में पानी नहीं होने से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

फोटो-21चकरोड पर जलभराव और अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान चकरोड पर जलभराव और अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान चकरोड पर जलभराव और अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान

ताड़ीघाट रजवाहा में पानी नहीं होने से परेशानी

रेवतीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद किसानों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट है। मानसून की बेरुखी के बीच नहरों और माइनरों में भी पानी नहीं छोड़ा गया है। जिसके कारण धान की रोपाई और फसलों की सिंचाई पूरी तरह निजी पम्पसेटों पर निर्भर हो गई है। सबसे बुरी हालत ताड़ीघाट रजवाहा की है। इसमें पानी नहीं होने से किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। क्षेत्र के किसान बाउल सिंह, राजू श्रीवास्तव,अनीश, हरिपाल राय आदि ने बताया कि धान के लिए इस समय पर्याप्त पानी की आवश्यकता है। लेकिन सिंचाई विभाग की उदासीनता के चलते नहरें और माइनरें सूखी पड़ी हैं।

किसानों का कहना है कि गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध होने के बावजूद नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाना समझ से परे है। किसानों ने आरोप लगाया कि ताड़ीघाट रजवाहा में मांग के अनुसार पानी नहीं आता है। जब पानी की जरूरत नहीं होती है तो फसलों को बर्बाद करने के लिए पानी छोड़ दिया जाता है। यदि सिंचाई विभाग की यही स्थिति बनी रही तो धान के उत्पादन में गिरावट आने की पूरी आशंका है। सिंचाई विभाग के एसडीओ सुबोध कुमार ने बताया कि जल्द ही नहरों और माइनरों में पानी छोड़ा जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ganga River Ghazipur Latest News Ghazipur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।