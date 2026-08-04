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पीलीभीत के किसानों को भरपूर मिलने लगेगा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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पीलीभीत के शारदा सागर खंड से जुड़े कैलाशा राजवाहा के किसानों को जल्द ही पानी की समस्या से राहत मिलेगी। शासन ने राजवाहा के पुनर्स्थापना हेतु 1.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इससे किसानों को सिंचाई में सुधार और पानी की बेहतर उपलब्धता की उम्मीद है। निर्माण की गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता पर होगी।

पीलीभीत के किसानों को भरपूर मिलने लगेगा पानी

पीलीभीत के शारदा सागर खंड से जुड़े कैलाशा राजवाहा के किसानों को जल्द ही पानी की किल्लत से मुक्ति मिलने की आस जागी है। शासन ने राजवाहा के 39.600 किलोमीटर तक पुनर्स्थापना कार्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इससे जरूरी सुधार कार्य कराए जा सकेंगे। इसका सीधा फायदा राजवाहा से सिंचाई पर निर्भर किसानों को मिलने की उम्मीद है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने यह धनराशि मंजूर की है। राजवाहा के पुनर्स्थापना कार्य से पानी के प्रवाह को बेहतर करने और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी।

खासकर राजवाहा से जुड़े खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। लंबे समय से मरम्मत और सुधार की जरूरत वाले हिस्सों में अब बजट उपलब्ध होने से काम आगे बढ़ सकेगा।शासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि केवल प्रस्तावित कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। निर्माण की गुणवत्ता और काम को समय पर पूरा कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी। खर्च के बाद कार्य की उपयोगिता और धनराशि के इस्तेमाल से संबंधित प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध कराना होगा। आदेश की प्रति सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (शारदा), बरेली को भी भेज दी गई है।

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