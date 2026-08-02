नहरों में पानी नहीं, सूखे की आहट से किसान परेशान
लालगंज के किसानों में बारिश की कमी के कारण सूखे की चिंता बढ़ गई है। धान की रोपाई समरसेविल से पानी देकर की गई, लेकिन नहरों में पानी ना होने से फसल पर संकट मंडरा रहा है। किसानों ने नहरों में जल्द पानी छोड़े जाने की मांग की है।
लालगंज। क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसान सूखे की आहट को लेकर चिंतित हैं। धान की बेरन तैयार करने के बाद किसानों ने किसी तरह समरसेविल से पानी लेकर खेतों की सिंचाई कर धान की रोपाई तो करा दी, लेकिन अब नहरों में पानी नहीं आने से उनकी चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश नहीं हुई तो महंगाई के दौर में समरसेविल से बार-बार सिंचाई कराना मुश्किल होगा। इससे धान की फसल पर संकट खड़ा हो सकता है। किसान बच्चन मिश्रा ने बताया कि समरसेविल से पानी लेकर धान की रोपाई कर दी गई है, लेकिन फसल तभी अच्छी तरह फलीभूत होगी, जब नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा।
किसानों ने नहरों में जल्द पानी छोड़े जाने की मांग की है।
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