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सुपौल : सावन में बारिश ने दिया धोखा, सूखने लगी धान की फसल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कुनौली (सुपौल) में सावन के महीनों में बारिश नहीं होने से किसान चिंतित हैं। खेत सूखे पड़े हैं और धान की फसल को संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसान स्थिति से निपटने के लिए मशीन से पटवन कर रहे हैं, लेकिन पानी की कमी से उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यदि बारिश नहीं हुई, तो बड़ा नुकसान हो सकता है।

सुपौल : सावन में बारिश ने दिया धोखा, सूखने लगी धान की फसल

कुनौली (सुपौल) से सुनील कुमार की रिपोर्ट सावन महीने में बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में जहां सावन के दिनों में चार से पांच इंच तक पानी जमा रहता था, वहीं इस वर्ष खेत सूखे पड़े हैं। बारिश के अभाव में धान की फसल पर संकट मंडराने लगा है। किसानों का कहना है कि धान की फसल के लिए इस समय पर्याप्त पानी की जरूरत है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण खेतों की नमी लगातार कम हो रही है। किसान मशीन से पटवन कर किसी तरह फसल को बचाने में जुटे हैं, लेकिन मशीन से सिंचाई करने पर पानी सिर्फ धान की जड़ों तक ही पहुंच पा रहा है।

बारिश की तरह खेत में पर्याप्त पानी जमा नहीं हो पा रहा है। किसान कविलश मंडल, हरिवंश मंडल, गुंजन कामत सहित अन्य किसानों ने बताया कि यदि एक सप्ताह तक और बारिश नहीं हुई तो इस वर्ष धान की अच्छी उपज की उम्मीद कम हो जाएगी। किसानों के अनुसार धान की बालियों में दाना भरने के समय पर्याप्त पानी नहीं मिलने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। बारिश नहीं होने के साथ ही डीजल और मशीन से पटवन का खर्च भी किसानों पर अतिरिक्त बोझ बन रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर कई किसानों ने धान की फसल का पटवन करना भी छोड़ दिया है। किसानों का कहना है कि समय रहते अच्छी बारिश नहीं हुई तो इस वर्ष धान की खेती में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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