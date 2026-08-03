बारिश बिना मुरझाई फसलें,आसमान की ओर देख रहे किसान

कानपुर देहात, संवाददाता। जनपद में सावन का महीना शुरू होने के बाद भी आसमान में छाने वाले बादल लोगों को चकमा दे रहे हैं। बिन पानी के फसलों के मुरझाने से अधिकांश किसान आसमान की ओर निहार रहे हैं, लेकिन मानसून के कमजोर पड़ने से जहां सूखे के आसार बन रहे हैं। वहीं बिन बारिश के मुरझा रही फसलों को देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। रविवार को भी बदली की धूप व उमसभरी गर्मी से जनजीवन अस्तव्यस्त रहा। जिले के कुल सिंचित क्षेत्रफल 200996 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में 66992 हेक्टेयर में सिंचाई नहरों से होती है,जबकि 464 राजकीय नलकूपों से 6682 हेक्टेयर व निजी नलकूपों से 85807 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है। जबकि यहां के अधिकांश किसान खरीफ की फसलों की सिचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते है। जिले में जुलाई माह में औसत 236 मिमी के सापेक्ष इस बार करीब 74 मिमी ही बारिश हुई है। सावन का महीना शुरू होने के बाद भी लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में रोपी जा चुकी धान की बेड़ के साथ ही मक्का उड़द मूंग आदि की फसलें मुरझा रही हैं। आसमान की ओर टकटकी लगाकर बारिश का इंतजार कर रहे किसान निराश होकर अब सूख रही फसलों को बचाने के लिए नलकूपों का सहारा लेने को मजबूर हैं। लेकिन बिजली की किल्लत किसानों को परेशान कर रही है। किसानों का कहना है कि कम बारिश से लागत बढ़ने के साथ ही उत्पादन में भी गिरावट की संभावना बन रही है। इतना ही नहीं तेज धूव व उमसभरी गर्मी में खेतों में डेरा डालकर किसान फसलों की निराई गुड़ाई आदि के काम में जुटे हैं.