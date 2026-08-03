Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश बिना मुरझाई फसलें,आसमान की ओर देख रहे किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर देहात में सावन का महीना शुरू होने के बाद भी बारिश का कोई इंतजार नहीं है। सिचाई की कमी और उमस भरी गर्मी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जुलाई में औसत बारिश के मुकाबले काफी कम बारिश हुई है। अब किसान सूख रही फसलों को बचाने के लिए नलकूपों का सहारा ले रहे हैं।

बारिश बिना मुरझाई फसलें,आसमान की ओर देख रहे किसान

कानपुर देहात, संवाददाता। जनपद में सावन का महीना शुरू होने के बाद भी आसमान में छाने वाले बादल लोगों को चकमा दे रहे हैं। बिन पानी के फसलों के मुरझाने से अधिकांश किसान आसमान की ओर निहार रहे हैं, लेकिन मानसून के कमजोर पड़ने से जहां सूखे के आसार बन रहे हैं। वहीं बिन बारिश के मुरझा रही फसलों को देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। रविवार को भी बदली की धूप व उमसभरी गर्मी से जनजीवन अस्तव्यस्त रहा। जिले के कुल सिंचित क्षेत्रफल 200996 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में 66992 हेक्टेयर में सिंचाई नहरों से होती है,जबकि 464 राजकीय नलकूपों से 6682 हेक्टेयर व निजी नलकूपों से 85807 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है। जबकि यहां के अधिकांश किसान खरीफ की फसलों की सिचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते है। जिले में जुलाई माह में औसत 236 मिमी के सापेक्ष इस बार करीब 74 मिमी ही बारिश हुई है। सावन का महीना शुरू होने के बाद भी लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में रोपी जा चुकी धान की बेड़ के साथ ही मक्का उड़द मूंग आदि की फसलें मुरझा रही हैं। आसमान की ओर टकटकी लगाकर बारिश का इंतजार कर रहे किसान निराश होकर अब सूख रही फसलों को बचाने के लिए नलकूपों का सहारा लेने को मजबूर हैं। लेकिन बिजली की किल्लत किसानों को परेशान कर रही है। किसानों का कहना है कि कम बारिश से लागत बढ़ने के साथ ही उत्पादन में भी गिरावट की संभावना बन रही है। इतना ही नहीं तेज धूव व उमसभरी गर्मी में खेतों में डेरा डालकर किसान फसलों की निराई गुड़ाई आदि के काम में जुटे हैं.

ये भी पढ़ें:आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच उमस ने किया बेहाल

बदली की धूप व उमस कर रही हर किसी को बेचैन

उमस भरी गर्मी व बदली के बीच निकलने वाली धूप हर किसी को बेचैन कर रही। जबकि छिटपुट होने वाली बूंदाबांदी के बाद भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। वहीं बिजली की अघोषित कटौती, ट्रिपिंग व लो-वोल्टेज की समस्या ने लोगों का दिन का चैन व रात की नींद खराब कर दी है। शनिवार रात में पारा समान्य के करीब रहने के बाद भी उमस भरी गर्मी बरकरार रही। जबकि बिजली की बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की वजह से लोगों को उमस से राहत नहीं मिल सकी। गर्मी से परेशान लोग ठीक से नींद पूरी नहीं कर सके। रविवार को भी बदली के साथ दिन शुरू हुआ, लेकिन बदली के बीच निकली चिलचिलाती धूप व उमसभरी गर्मी ने लोगों को बेहाल रखा। दोपहर में पारा सामान्य से डेढ़ डिग्री ऊपर पहुंचने व तेज धूप के साथ उमस लोगों को बेचैन किए रही। धूप से बचने के लिए जहां लोग छतरी का सहारा लेकर निकलते दिखे। वहीं गला तर करने के लिए वाटर कूलरों पर भीड़ लगी रही.

आसमान में रहेगे बादल, हल्की मध्यम बारिश भी संभव

सीएसए के मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी अजय मिश्र ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा।उन्होने बताया कि अभी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। असमान में बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश होने की उन्होने संभावना जताई।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किसान किस कारण से परेशान हैं?
किसान सूखे और बारिश की कमी के कारण परेशान हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Monsoon Kanpur Dehat अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।